E’ morta Marie Fredriksson, cantante dei Roxette

Marie Fredriksson, cantante dei Roxette, è morta a 61 anni. Nel 2002 all'artista svedese era stato diagnosticato un tumore al cervello. I medici le avevano dato un anno di vita, ma Marie era tornata a cantare fino a pubblicare il suo ultimo album nel 2018. Era sposata con Mikael Bolyos e da lui aveva avuto due figli.

Nel 1986 Marie Fredriksson formò il duo Roxette con Per Gessie. La coppia è stata a lungo sulla breccia con una serie di successi: da ‘It Must Have Been Love’ e ‘Joyride’, da ‘Listen To Your Heart’ a ‘The Look’. I Roxette hanno venduto oltre 75 milioni di dischi, piazzando 19 brani ai vertici delle classifiche.

Morta Marie Fredriksson, cantante dei Roxette: il messaggio della famiglia

Il quotidiano svedese Express ha confermato la notizia della morte di Marie Fredriksson riportando una nota della famiglia: "È con grande tristezza che dobbiamo annunciare che uno dei nostri artisti più grandi e più amati è scomparso. Marie Fredriksson è morta la mattina del 9 dicembre a seguito della sua malattia". Sempre la famiglia ha fatto sapere che Marie sarà sepolta in forma privata alla presenza dei soli familiari. Anche Per Gessie ha reso omaggio a Marie su Twitter: "Tutto il mio amore per te e la tua famiglia. Le cose non saranno mai più le stesse".

Time goes by so quickly. It’s not that long ago we spent days+nights in my tiny apartment sharing impossible dreams. And what a dream we eventually got to share! I’m honoured to have met your talent+generosity. All my love goes to you+your family. Things will never be the same. pic.twitter.com/CTegAUGrXG — Per Gessle (@PartyPleaser) 10 dicembre 2019





Morta Marie Fredriksson, cantante dei Roxette: la scoperta del tumore nel 2002

Nel 2002 a Marie Fredriksson fu diagnosticato un tumore al cervello che le fu rimosso con un intervento chirurgico a cui seguirono mesi e mesi di chemioterapia e radioterapia. In seguito all’operazione Fredriksson era rimasta cieca da un occhio, con udito limitato e non fu in grado di parlare per mesi. Tuttavia, nel 2004, la Fredriksson riuscì a pubblicare ‘The Change’, finora, unico album in inglese della cantante e nel 2005 dichiarò: "Sono stati tre anni molto difficili, [ma] adesso sono guarita. Non devo più sottopormi a nessun trattamento".