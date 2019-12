La sorella di George Michael è morta a tre anni esatti dalla scomparsa del cantante

A tre anni esatti dalla scomparsa di George Michael avvenuta il giorno di Natale del 2016, un altro lutto ha devastato la famiglia del cantante: all'età di 55 anni è morta la sorella Melanie Panayiotou, trovata senza vita nel suo appartamento nel nord di Londra.

A scoprire l'accaduto è stata la sorella maggiore Yoda che ha immediatamente chiamato i soccorsi per accertare la morte della donna, avvenuta in assenza di circostanze sospette, come accertato dalla polizia. Come riporta il Sun, la famiglia di Melanie, tramite il proprio legale John Reid, ha chiesto il rispetto della privacy in un momento di tanto dolore.

George Michael è morto a 53 anni, per cause naturali nella sua casa di Londra, il 25 dicembre 2016: una coincidenza che rende il decesso della sorella ancora più sconvolgente per i famigliari.

I don't have words tell me it's not real, I'm in tears this wonderful woman Melanie Panayiotou passed away in Christmas evening, beautiful angel rest in peace 😭😭😭😭💔💔💔https://t.co/ivtsDC5V9T pic.twitter.com/8hZ1a2scX9 — Feriel Lights7 (@CLights7) 27 dicembre 2019