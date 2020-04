Morta Susanna Vianello, figlia di Edoardo e Wilma Goich

E' morta Susanna Vianello, speaker radiofonica - negli ultimi anni voce di Radio Italia Anni '60 Roma - e figlia di Edoardo Vianello e Wilma Goich. Malata di tumore - scoperto appena un mese fa - si è spenta lunedì notte in una clinica romana. Il prossimo 20 luglio avrebbe compiuto 50 anni.

Su Twitter il cordoglio di amici e familiari. Tra i primi a ricordarla il suo caro amico Fiorello, che ha pubblicato 4 foto che li ritraggono insieme, scrivendo: "La mia amica Susanna è volata via. Abbiamo riso tantissimo... Non ti dimenticherò mai". A dedicarle un pensiero anche il giornalista Andrea Vianello, suo cugino: "La mia cugina bella e forte, un tornado di talento e di simpatia, @susyvianello, non c'è più. In un mese appena, un tumore cattivo e impietoso l'ha portata via. Avrebbe fatto tra poco appena 50 anni e lascia un figlio di 23. Aveva molto amici, anche qui. Ci mancherà molto". Sulla pagina Facebook di Radio Italia Anni '60 Roma, per lei una seconda famiglia, un saluto pieno di commozione: "Il tuo splendido sorriso rimarrà sempre nel cuore di ogni singola persona che ha avuto l'onore di conoscerti".

La mia amica Susanna@susyvianello è volata via.

🌹Abbiamo riso tantissimo... non ti dimenticherò mai. pic.twitter.com/bNk14m94qV — Rosario Fiorello (@Fiorello) April 7, 2020

La mia cugina bella e forte, un tornado di talento e di simpatia, @susyvianello non c'è più. In un mese appena, un tumore cattivo e impietoso l'ha portata via. Avrebbe fatto tra poco appena 50 anni e lascia un figlio di 23. Aveva molto amici, anche qui. Ci mancherà molto

April 7, 2020