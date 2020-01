Morte Franco Ciani, parla l'ex Matia Bazar: "Avevamo candidato un brano a Sanremo 2020"

Non solo polemiche, dopo le parole di Anna Oxa mal digerite dall'attuale moglie, ma anche un velo di mistero avvolge la morte di Franco Ciani. Il musicista - autore di grandi successi come 'Ti lascerò' e 'Tutti i brividi del mondo' - si è tolto la vita pochi giorni fa, anche se prima del tragico gesto pare fosse molto sereno.

Così lo descrive Roberta Faccani, ex cantante dei Matia Bazar, che aveva collaborato con lui proprio in questi ultimi mesi: "Sono profondamente rattristata, sconcertata e attonita; di lui conservo un ricordo di uomo buono, gentile e simpatico. Niente di lui, nemmeno un istante, ci ha fatto subodorare un così forte disagio, un momento di cotanta fragilità evidentemente pregressa e maturata per altre circostanze. Siamo tutti senza parole, profondamente dispiaciuti, ma Franco fino a pochi giorni prima del suo gesto era allegro, ironico, dolce e pieno di progetti per il futuro".

Ciani, trovato senza vita il 2 gennaio in un hotel di Fidenza, in provincia di Parma, aveva forse tentato un'ultima carta per tirarsi fuori dai debiti che lo stavano perseguitando da tempo, proponendo ad Amadeus il duo Faccani - De Santis per il Festival di Sanremo 2020.

Prosegue la Faccani: "Franco Ciani mi ha contattato qualche settimana fa tramite un nostro caro comune amico, Nando Sepe, per prestare la mia voce a un duetto con la giovane cantante lirica Barbara De Santis da lui prodotta. Entusiasti del risultato abbiamo deciso di candidare il brano a Sanremo Big in vista anche di una mia nuova progettualità artistica con il produttore Gianni Testa".