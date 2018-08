E' morto Claudio Lolli, cantautore simbolo del '68

E' morto Claudio Lolli, cantautore bolognese simbolo del '68 che con le sue canzoni si fece portavoce dei movimenti di quegli anni, dal femminismo alla contestazione giovanile. Malato da tempo, Lolli si è spento nella sua città natale, dove mosse i primi passi nel mondo della musica grazie all'amicizia con Francesco Guccini. Aveva 68 anni.

Fu anche scrittore, poeta e professore di liceo. Nel 1972 il suo primo disco "Aspettando Godot", l'anno successivo "Un uomo in crisi. Canzoni di morte. Canzoni di vita", in cui affrontò temi come il femminismo, la condizione delle periferie e i suicidi dei soldati di leva. Il grande successo arrivò nel '76 con l'album "Ho visto anche zingari felici", di cui l'omonimo brano è una delle sue canzoni più famose.

La sua produzione musicale, parallelamente all'insegnamento e alla scrittura, andò avanti fino a 2017, anno dell'ultimo album, "Il grande freddo", che vinse la Targa Tenco nella categoria "Miglior disco dell'anno in assoluto".