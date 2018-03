E' morto Enrico Ciacci, chitarrista e fratello di Little Tony

E' morto al Policlinico Gemelli di Roma Enrico Ciacci, chitarrista e compositore, fratello di Little Tony (scomparso nel maggio 2013). Aveva 75 anni.

Fu lui a far conoscere il rock'n'roll al fratello, per poi condividere con lui la sua straordinaria carriera, accompagnandolo con la chitarra sui palchi di tutto il mondo. Lavorò alla stesura di grandi successi come "Quando vedrai la mia ragazza" e "Il ragazzo con il ciuffo", e portano la sua firma le musiche di diversi film anni '60, tra cui "Vendo cara la pelle", "Marinai in coperta", "Peggio per me... Meglio per te". Sua la chitarra anche nella colonna sonora del film "Per un pugno di dollari" di Ennio Morricone.