È morto Fred Bongusto

Fred Bongusto è morto la notte scorsa, alle 3.30 circa. Il celebre artista aveva compiuto 84 anni il 6 aprile scorso e da qualche tempo aveva problemi di salute. Nato a Campobasso, Bongusto è stato sia cantante che compositore, popolare soprattutto negli anni Sessanta e Settanta. Tra le sue canzoni più celebri si ricorda “Una rotonda sul mare”.

L’ultima delle sue apparizioni pubbliche risale al 22 aprile 2013, in occasione del concerto in ricordo di Franco Califano, quando cantò il brano scritto per lui dallo stesso artista intitolato 'Questo nostro grande amore'. Nello stesso anno ha duettato in 'Amore Fermati' con Iva Zanicchi nel disco della cantante In cerca di te.



I funerali di Fred Bongusto saranno celebrati a Roma lunedì 11 novembre, con inizio alle 15, nella Basilica di Santa Maria in Montesanto (Chiesa degli artisti), piazza del Popolo.