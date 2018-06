È morto Gino Santercole, il ragazzo della via Gluck che suonava con (suo zio) Celentano

È morto questa notte a Roma, Gino Santercole, che insieme ad altri artisti come Don Backy, Pilade e Gianco affiancò Adriano Celentano nella nascita del Clan Celentano.

Cantautore, compositore, attore e chitarrista italiano, classe 1940, Santercole ha scritto le musiche di alcune canzoni entrate nella storia della musica italiana, come 'Una carezza in un pugno', 'Svalutation', 'Straordinariamente' e 'Un bimbo sul leone', solo per citarne alcune.

A darne notizia, su Facebook, il cugino gironalista Bruno Perini: "Stanotte è morto mio cugino Gino Santercole. Un grande artista, un grande cuginetto come mi chiamava lui", ha scritto Perini.

Di famiglia di origini pugliesi, Santercole è figlio di Rosa, sorella di Adriano Celentano, che è quindi suo zio, pur avendo solo due anni più di lui: come lo zio, cresce anche lui in via Gluck, la strada che diventerà in seguito famosa.

Proprio allo zio Adriano sono legati i suoi esordi musicali: quando Celentano forma i Rock Boys, poco tempo dopo entra a farne parte in sostituzione di Ico Cerutti. Dai Rock Boys, a causa di alcuni cambi di formazione, nascono I Ribelli, complesso che, oltre ad accompagnare Celentano ed altri cantanti come Clem Sacco e Ricky Gianco, inizia una carriera solista e di cui per alcuni anni Santercole è il chitarrista.

Nel 1964 debutta come cantante solista. Quando Adriano Celentano sposa Claudia Mori, Santercole conosce la sorella di la sorella della Mori, Anna Moroni, e la sposa, diventando quindi il cognato di suo zio. Da Anna avrà due figli. Alla carriera di cantante, musicista e compositore (anche di colonne sonore), Santercole affianca la carriera di attore.

A partire dal 1969 lavora con registi come Pietro Germi, Dino Risi, Giuliano Montaldo, Luigi Comencini, Luciano Salce, Mario Monicelli e altri, in ruoli principali e secondari.

Dopo un periodo di lontananza, nel 1999 torna in tv proprio invitato dallo 'ziio' Celentano ad una puntata del suo programma televisivo 'Francamente me ne infischio'. Nel settembre 2008 è ospite al Festival di Venezia con Adriano Celentano per la nuova uscita di Yuppi Du (della cui colonna sonora era coautore).

Ma la sua carriere di cantautore non si è mai fermata: nel 2010 e nel 2014 aveva pubblicato due nuovi album, intitolati rispettivamente 'Nessuno è solo' e 'Voglio essere me'.

