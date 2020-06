È morto a 53 anni il cantante dei Jarabe de Palo, il terribile annuncio della band

È morto a 53 anni Pau Donés, frontman dei Jarabe de Palo, la band spagnola che si era fatta conoscere anche in Italia negli anni '90 grazie ai singoli 'La flaca' e 'Depende'. Malato di tumore al colon dal 2015, il cantante - che in questi anni spesso condivideva la sua battaglia sui social - si era detto pronto a tornare sulla scena musicale, ma le sue condizioni si sono aggravate repentinamente.

A dare il drammatico annuncio la sua famiglia in un comunicato: "Vogliamo ringraziare l'equipe medica e tutto il personale dell'Ospedale de la Vall di Hébron, l'ospedale Sant Joan Despí Moisès Broggi, l'Istituto Catalano di Oncologia e tutti per il lavoro e la dedizione in tutto questo tempo. Chiediamo il massimo rispetto della privacy in questo momento difficile".

L'artista nel 2016 aveva fatto sapere di aver sconfitto il tumore, ma restava comunque in costante osservazione: "Il cancro quando non ce l'hai, lo vedi come un mostro - aveva dichiarato in un'intervista - Quando lo hai, lo vuoi solo combattere. La malattia non mi ha insegnato nulla. A insegnarti è la vita stessa. Dedico appena cinque minuti al giorno al pensiero, per il resto faccio altro. Vivo".

Pau Donés si avvicinò alla musica a soli 12 anni, a 15 fondò il suo primo gruppo e negli anni '90 iniziò l'avventura con gli Jarabe De Palo. Il successo arrivò nel '96 grazie al brano 'La Flaca', poi una serie di hit - tra cui 'Agua', 'Depende', 'Bonito' - e di collaborazioni importanti, anche con artisti italiani tra cui i Nomadi, Niccolò Fabi, Noemi, Francesco Renga, Jovanotti - con cui incise la versione italiana di 'Bonito' - e i Modà. Con Kekko Silvestre cantò nel 2012 'Come un pittore', mentre l'anno dopo partecipò alla nuova versione di 'Dove è sempre il sole'. Nel 2010, invece, duettò con Fabrizio Moro al Festival di Sanremo.