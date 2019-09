Cesare Cremonini, è morto il papà Giovanni

Grave lutto per Cesare Cremonini. Lunedì 16 settembre è morto il papà, il signor Giovanni Cremonini, 94 anni, medico di famiglia che ha dedicato tutta la vita alla comunità di San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna, dove ha esercitato la sua professione fino alla pensione.

A San Lazzaro il dott. Cremonini era amatissimo, tanto che qualche anno fa gli venne conferita una targa per l'impegno e la dedizione con cui ha sempre seguito gli abitanti. La notizia della sua scomparsa è trapelata sui social, dove i fan del cantautore bolognese stanno lasciando messaggi di cordoglio.

Resta in silenzio Cesare Cremonini. Sul suo profilo Instagram l'ultima foto con il papà risale allo scorso dicembre, il giorno di Natale, ed è sotto quello scatto che i follower si stringono intorno all'artista. "Qualche anno fa mio padre ebbe un ictus davanti a me, a cena - aveva raccontato qualche tempo fa - Stavamo passando una bella serata in due in Piazza Santo Stefano, una delle più belle cartoline di Bologna, quando le sue parole cominciarono a cadere sul tavolo. La sua voce spariva e tornava accompagnata da un fortissimo mal di testa. Decidemmo di tornare a casa. Una volta arrivati nelle campagne fuori Bologna dove ancora vive, smise di parlare. Lo portai in ospedale attraversando chilometri di strade in mezzo ai campi senza badare a semafori o agli incroci". In ospedale lo operarono d'urgenza e quella sera Cremonini ha raccontato di essersi riavvicinato a Dio: "Mi ritrovai a pregare per lui nella sala d'aspetto. Anche se vorrei non capitasse mai più, quel momento ha cambiato profondamente la mia vita, il mio rapporto con lui e la mia spiritualità".