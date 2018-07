"Il mio adorato Patrick ora è un angelo": il dolore di Laura Pausini sui social

Lutto nel mondo della musica. E' morto mercoledì al John's Hospital di Santa Monica, in California, il compositore Patrick Williams. Aveva 79 anni.

A ricordarlo con un commosso post su Facebook Laura Pausini, che ha avuto l'onore di collaborare con lui in uno dei suoi ultimi album: "Il mio adorato #PatrickWilliams è un angelo ora... Sei uno dei più grandi musicisti di tutto il mondo e ho avuto l'onore di conoscerti e di essere la tua voce per il nostro album 'Laura Xmas'".

"Non dimenticherò mai quando mi hai detto che ero la tua versione femminile di Frank Sinatra - scrive ancora la cantante da Miami, seconda tappa del suo tour mondiale - e quando mi hai mandato la foto con il nostro cd in mano di cui eri così orgoglioso! Era così insolito... Perché avevi già fatto e vinto tutto prima di me, ma guardando la tua foto, posso vedere l'amore... Tu sorridi come un bambino! Sei un talento e una persona autentica! E' un tale onore essere stata tua amica. Sono così triste per questo lutto e sono vicina a tutta la tua bella famiglia. La mia famiglia e io stiamo pregando per te, che lassù nel cielo starai già componendo qualcosa di straordinario! Ti voglio bene per sempre Patrick. R.I.P.".

Sopra Patrick Williams con il cd di Laura Pausini