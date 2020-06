Pau Donés, il dolore dei colleghi italiani: da Renga a Noemi, i ricordi più belli

La notizia della morte di Pau Donés è arrivata come un fulmine a ciel sereno sul mondo della musica. Sono tanti i cantanti italiani ad aver collaborato e duettato con il frontman degli Jarabe De Palo - stroncato a 53 anni da un tumore al colon - e che oggi lo ricordano con grande affetto sui social, addolorati per la sua prematura scomparsa.

Tra i primi a salutarlo Francesco Renga, che con lui cantò 'La quiero a morir': "Ciao Pau - ha scritto su Instagram, accanto a una bellissima foto che li ritrae insieme qualche anno fa - Ci mancherai moltissimo. Ci mancherà la tua musica, il tuo sorriso... La tua anima". Anche Fabrizio Moro gli augura buon viaggio, con il cuore spezzato, condividendo uno scatto di quel Sanremo 2010, dove duettarono sul palco dell'Ariston sulle note di 'Non è una canzone'.

Commossa e grata Noemi su Twitter: "Mi piace come sei, lo abbiamo cantato insieme. Provo immensa stima per l'uomo e l'artista con cui ho condiviso momenti speciali. Siamo di passaggio, come nuvole nell'aria... Ciao Pau". Incredulo Ermal Meta: "Noooooo Pau nooooo - twitta appena appreso la drammatica notizia - Mi hai spezzato in due".

Visualizza questo post su Instagram Buon viaggio Pau Donés 💔 #PauDones #JarabeDePalo #FabrizioMoro #2010 #NonÈUnaCanzone Un post condiviso da Fabrizio MORO Mobrici (@fabriziomoromobrici) in data: 9 Giu 2020 alle ore 3:30 PDT Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.