Pau Donés, Jovanotti: "Ci eravamo scritti 3 giorni fa, era lui a rassicurare me"

"Ho appena saputo della morte di Pau Donés, è una notizia tremenda, ci eravamo scritti 3 giorni fa e come al solito era lui a rassicurare me" così Lorenzo Jovanotti commenta su Instagram la morte del cantante degli Jarabe de Palo, stroncato dal cancro a 53 anni.

I due avevano collaborato per il singolo 'Bonito', scritto nel 2003 da Donés per la band spagnola e poi riadattato in lingua italiana con l'interpretazione di Cherubini. Nel 2017 lo avevano cantanto ancora una volta insieme, in una nuova versione, per l'album '50 Palos'. Un featuring di successo il loro, che si trasformò presto in una solida amicizia.

"Mi mancherai tantissimo amico e maestro - si legge ancora nel doloroso post di Jovanotti - Niente cancellerà i momenti bellissimi vissuti insieme, la bella musica, le mangiate e le bevute, le chiacchierate infinite, la forza che ci siamo dati reciprocamente. Conoscerti ed esserti amico è stato un grande regalo. Dove sei ora? Mi è difficile crederci".