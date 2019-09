E’ morto Ric Ocasek, leader e fondatore dei ‘The Cars’

E' stato trovato morto nel suo appartamento di Manhattan Ric Ocasek, leader e fondatore della band rock new wave ‘The Cars’. Le cause del decesso dell’artista 75enne non sono ancora state stabilite, ma la polizia di New York City ha affermato che il cadavere non presentava segni di violenza.

A formare la band a Boston, a metà degli anni '70, era stato proprio Ocasek e l'amico Benjamin Orr. Unendo la chitarra rock con il pop basato su sintetizzatori, i The Cars hanno raggiunto il successo con 'Just What I Needed', 'My Best Friend's Girl', 'Good Times Roll' e 'Drive' del 1984 (suonato al Live Aid del 1985 come supporto ad alcune riprese della carestia etiopica).

Dopo che la band si sciolse alla fine degli anni '80, all'apice del successo, Ocasek iniziò una carriera da solista e lavorò come produttore per artisti tra cui Weezer, Bad Religion e No Doubt. Morto Orr nel 2000 per un cancro al pancreas, sembrava che una reunion della band non fosse possibile, ma nel 2011 i restanti membri dei The Cars (Elliot Easton, Greg Hawkes e David Robinson insieme a Ocasek) si riunirono per pubblicare un album finale ('Move like This'). Nel 2018 sono entrati nella Rock and Roll Hall of Fame.

(Di seguito il videoclip della canzone 'Drive' dei The Car)