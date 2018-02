Addio a Sergio Della Monica, fondatore dei Planet Funk

Lutto nel mondo della musica. E' morto domenica Sergio Della Monica, che nel 1999 fondò i Plunet Funk insieme a Gigi Canu, Marco Baroni e Alex Neri, arrivando al successo pochi anni dopo grazie a hit come "Who Said (Stuck in the Uk)" e "Chase the Sun".

Il gruppo si impose sulla scena internazionale e scalò le classifiche musicali. Della Monica, prima chitarrista e poi bassista della band, aveva un lungo curriculum come musicista, arrangiatore e produttore.

I funerali si sono tenuti questa mattina a Roma, dove il musicista viveva con la sua famiglia. Aveva 58 anni e da tempo era dializzato.