10 minuti con Mudimbi | VIDEOINTERVISTA

Il rapper, terzo classificato a Sanremo Giovani con "Il Mago", ci ha parlato del suo ultimo singolo "Amemì" e del tour estivo che partirà il 15 giugno da Piacenza. Un artista eclettico che sul palco non si risparmia davvero: "Quando sto sul palco dò il tutto per tutto dall'inizio alla fine. Questo sarà un tour diverso, più elegante: gioco molto con le luci, c'è una band, ci saranno cambi d'abito e trasformazioni, tanta improvvisazione. Sono curioso di vedere la gente come reagirà"