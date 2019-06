Music Awards 2019, su Rai 1 due serate con i big della musica italiana: tutti i cantanti

L'Arena di Verona si riaccende con i Seat Music Awards 2019. Doppio appuntamento su Rai 1 mercoledì 5 e giovedì 6 giugno, alle 21:25, con gli attesi premi della musica italiana. A condurre le due serate Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

Oltre alla celebrazione dei successi dell'ultimo anno, per questa nuova edizione, sul palco dell'Arena verranno presentati anche alcuni nuovi progetti musicali. Non solo le hit degli ultimi mesi, quindi, ma anche i brani che faranno da colonna sonora all'estate 2019. 50 gli artisti già annunciati, che saranno premiati per i loro successi discografici, e non mancheranno grandi ospiti tra cui Mika e Claudio Baglioni, a cui verrà consegnato un premio speciale per tour 'Al Centro' con cui ha festeggiato i cinquant'anni di carriera.

Seat Music Awards 2019, i premi

I Seat Music Awards premiano le stelle del panorama musicale italiano che hanno raggiunto (nel periodo maggio 2018/maggio 2019) con i loro album i traguardi 'oro' (oltre le 25.000 copie), 'platino' (oltre le 50.000 copie), e 'multi platino' (in particolare 'doppio platino' oltre le 100.000 copie, 'triplo platino' oltre le 150.000, 'quadruplo platino' oltre le 200.000, '5 volte platino' oltre le 250.000 e 'diamante' oltre le 500.000 copie) e con i loro singoli la certificazione 'multiplatino' (certificazioni FIMI/GfK Retail and Technology Italia).

Il Premio Live, basato su certificazioni SIAE, in collaborazione con Assomusica verrà consegnato a tutti gli artisti che si sono contraddistinti per i risultati rilevanti ottenuti in termini di numero di spettatori presenti ai loro concerti (nel periodo maggio 2018/maggio 2019). Le categorie del Premio Live sono: ORO oltre i 40.000 spettatori, PLATINO oltre i 100.000, MULTI PLATINO oltre i 200.000.

Seat Music Awards 2019, i cantanti

Ad alternarsi sul palco dell'Arena di Verona nelle due serate i seguenti artisti: Achille Lauro, Alberto Urso, Alessandra Amoroso, Anastasio, Anna Tatangelo, Annalisa, Antonello Venditti, Baby K , Benji & Fede, Biondo, Boomdabash, Carl Brave, Claudio Baglioni, Cristina D'Avena, Dark Polo Gang, Elisa, Emis Killa, Emma Muscat, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Ernia, Fabrizio Moro, Fiorella Mannoi, Francesco De Gregori, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma, Gazzelle, Gigi D'Alessio, Gino Paoli, Giusy Ferreri, Gemitaiz, Gué Pequeno, Irama, J- Ax, Laura Pausini & Biagio Antonacci, Levante, Ligabue, Lo Stato Sociale con Myss Keta, Loredana Berté, Luché, Maneskin, Mahmood, Marco Mengoni, Modà, Negrita, Nek, Paola Turci, Raf & Tozzi, Roberto Vecchioni, Ron, Salmo, Sfera Ebbasta, Takagi & Ketra, The Kolors & Elodie, TheGiornalisti, Ultimo e Il Volo.