Le Iene interrompono il concerto di Jovanotti: show con sorpresa per Nadia Toffa

Il concerto che Jovanotti ha tenuto sabato 14 aprile a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, è stato caratterizzato da un colpo di scena tanto divertente quanto piacevole per i fan del cantautore che si sono trovati davanti all’incursione delle ‘Iene’ Nadia Toffa e Nicola Savino.

I due conduttori hanno messo alla prova il cantautore di Cortona con varie domande: “Come si fa?” gli hanno chiesto per sfidarlo a rispondere tra l’ilarità generale del pubblico.

Poi, per Nadia Toffa, ancora reduce da un periodo difficile da un punto di vista di salute, la dedica speciale: Jovanotti ha suonato per lei il brano ‘Bella’ rivisitato per l’occasione, performance alla quale lei ha assistito in silenzio visibilmente commossa.

“Grazie Lorenzo per la dedica ed il gemellaggio’, sono una ragazza fortunata” è stato il messaggio condiviso sui social da Nadia Toffa che difficilmente scorderà un momento così intenso.