Negramaro, sul palco arriva Lele: brividi e lacrime al concerto di Rimini

E' partito giovedì da Rimini il nuovo tour dei Negramaro, che toccherà nei prossimi mesi tutte le più grandi città italiane, e una gran bella sorpresa è arrivata proprio la sera del debutto. Sul palco è tornato Lele, chitarra imbracciata e un grande sorriso sul volto.

Dopo l'emorragia cerebrale che l'ha colpito il 17 settembre scorso, Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro, ha suonato a Rimini insieme a Giuliano Sangiorgi - che prima lo ha abbracciato in lacrime - "Cosa c'è dall'altra parte", brano a lui dedicato.

Applausi per lui, che ha voluto ringraziare tutti i fan che gli sono stati vicino in questi mesi: "Grazie, grazie infinite a tutti - ha detto - Scusate, sono un po' emozionato, giusto un po'. Grazie di cuore a tutti, buon San Valentino. Viva l'amore che aiuta sempre tutti, ritornerò molto presto". Durante il tour della band il chitarrista, come annunciato qualche giorno fa, sarà sostituito da suo fratello.