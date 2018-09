Negramaro, malore Lele Spedicato: quadro clinico il lento miglioramento

E' stabile ma in lento miglioramento il quadro clinico di Emanuele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro ricoverato a Lecce, colpito da emorragia cerebrale lunedì scorso. Gli esami diagnostici - secondo quanto riferisce il nuovo bollettino medico - evidenziano un lento miglioramento. E dunque c’è cauto ottimismo sulle condizioni di salute del musicista, dopo la seconda notte trascorsa nella Rianimazione dell’Ospedale 'Vito Fazzi'.

Il chitarrista dei Negramaro non è in pericolo di vita, secondo quanto si apprende dai bollettini diffusi nelle ore scorse, ma c'è forte apprensione per le conseguenze che potrebbe riportare. "Bisogna capire la localizzazione - ha spiegato il dottor Alessandro Olivi, direttore di Neurochirurgia del Policlinico Gemelli di Roma - se l'emorragia si trova vicino alla zona della parola può avere un effetto notevole sulla qualità della vita e sul potenziale recupero completo del paziente. Le variabili sono molte: localizzazione, appunto, eventuale pressione che l'emorragia esercita sull'area circostante".

Saranno i prossimi esami neurologici a dare le prime importanti risposte. C'è una percentuale di recupero completo - considerando anche la giovane età (38 anni) - e comunque significativo. Non è da escludere la necessità di un intervento chirurgico