Nicki Minaj annuncia il ritiro: “Voglio dedicarmi alla famiglia”

Nicki Minaj ha sorpreso i suoi fan annunciando il ritiro dalle scene musicali per concentrarsi sulla sua vita familiare. La rapper newyorkese, 36 anni, nota per il suo stile provocatorio e per i suoi successi come Anaconda, è fidanzata con un dirigente dell'industria musicale statunitense, Kenneth Petty che sposerà nei prossimi mesi. “Ho deciso di abbandonare le scene e godermi la mia famiglia”, ha fatto sapere con un tweet pubblicato a sorpresa Minaj che ha recentemente è apparsa in ‘Hot Girl Summer’ della collega Megan Thee Stallion.

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ❌ in the box- cuz ain’t nobody checkin me. ✅ Love you for LIFE 😘♥️🦄