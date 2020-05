Noel Gallagher: “Ho sniffato cocaina per 4 anni. Ho chiuso dopo terribili attacchi di panico”

Noel Gallagher, fondatore con il fratello Liam degli Oasis sciolti nel 2009, è tornato a parlare del suo passato turbolento in un'intervista per il podcast di Matt Morgan 'Funny How?'. Il musicista britannico ha rivelato di aver sniffato cocaina ogni sera per quattro anni e di essere stato perciò preda di frequenti attacchi di panico notturni. Da lì la decisione di chiudere per sempre con gli stupefacenti e di trasferirsi prima in Thailandia e poi nella campagna inglese, lontano dal giro delle tentazioni e delle vecchie frequentazioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Noel Gallagher dipendente dalla cocaina

Il cantautore e chitarrista ha confessato che alla fine degli anni Novanta era completamente immerso nella dipendenza da cocaina che sniffava ogni sera procurandosi, tra gli altri effetti collaterali, "terribili attacchi di panico" che lo "paralizzavano" al punto tale da finire in ospedale durante un tour in America. La decisione di chiudere con la cocaina arrivò il 5 giugno del 1998, davanti ad una partita di calcio della Germania, quando "mangiando dei noodles" si rese conto di essere circondato da personaggi che per la maggioranza non conosceva, a cui era unito solo dal desiderio di assumere qualsiasi tipo di droga.