Addio TheGiornalisti, Tommaso Paradiso debutta da solista: ecco il nuovo brano 'Non avere paura' |VIDEO

A pochi giorni dall’annuncio del divorzio professionale con i due musicisti dei TheGiornalisti, Tommaso Paradiso ha condiviso sui social i video che lo mostrano cantare alcuni versi del suo nuovo brano ‘Non avere paura’ che, considerando il tweet di Netflix Italia, è destinato ad essere colonna sonora della seconda stagione della serie tv Baby.

Come promesso nel post che certificava la fine della sua avventura con i compagni, Tommaso Paradiso ha così lanciato la sua nuova canzone, la prima da solista ormai sciolto dal gruppo con cui ha raggiunto la popolarità.Tanti i complimenti dei fan emozionati dal testo del brano, intervallati anche da quelli che sottolineano la brusca decisione di abbandonare la band così all’improvviso.





Il futuro dei TheGiornalisti dopo l’addio di Tommaso Paradiso

La comunicazione social dello scioglimento dei TheGiornalisti da parte di Tommaso Paradiso ha fatto capire da subito che i rapporti con i colleghi si siano irrimediabilmente incrinati. Anche a nome di Marco Primavera, Marco Mussela ‘Rissa’ ha subito replicato che no, i TheGiornalisti non si sciolgono e la loro avventura continuerà. In queste ore si è diffuso il nome di Leo Pari come probabile nuovo cantante della band, ma al momento non c’è alcuna notizia ufficiale in merito.