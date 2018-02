Ermal Meta e Fabrizio Moro numero 1 in radio con “Non mi avete fatto niente”

“Non mi avete fatto niente”, il brano con cui Ermal Meta e Fabrizio Moro hanno vinto il "Festival di Sanremo 2018", conquista il primo posto della classifica Earone, risultando così il brano più trasmesso della settimana dalle radio italiane.

“Non mi avete fatto niente”, che ha debuttato al numero 1 dei singoli su iTunes conquistando anche la prima posizione della Top 50 Italia ed entrando nella global viral di Spotify, è contenuto negli album di entrambi gli artisti, usciti venerdì 9 febbraio; per Ermal Meta un disco di inediti, “Non abbiamo armi” (Mescal), mentre per Fabrizio Moro un best con 13 suoi grandi successi, riarrangiati e rimasterizzati, più due inediti, “Parole rumori e anni”.

E’ online il videoclip, con la regia di Michele Placido affiancato da Arnaldo Catinari, che racconta le immagini raccolte dai due autori attraverso la paura vissuta anche nella musica negli ultimi anni. Un sentimento che coinvolge ogni angolo di “questo corpo enorme che noi chiamiamo Terra” per cui sono stati inseriti dei sottotitoli che traducono il testo in diverse lingue: francese, turco, russo, tedesco, norvegese, islandese, finlandese, greco, arabo, ebraico, giapponese, cinese, albanese, spagnolo, portoghese, inglese, swahili.

Meta - Moro, i prossimi concerti

In primavera i due artisti saranno in concerto in importanti location: Ermal Meta il 28 aprile al Mediolanum Forum di Assago (MI) e Fabrizio Moro il 16 giugno allo Stadio Olimpico di Roma.

I biglietti per il concerto di Ermal Meta (prodotto da Mescal) sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali. I biglietti per il concerto di Fabrizio Moro (prodotto da F&P Group) sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali.