Musica, i Modà tornano lo stop: singolo, album e tour

Migliaia di fan attendevano da mesi la conferma ufficiale del loro ritorno: i Modà sono al lavoro sul nuovo album di inediti che uscirà in autunno e a dicembre si esibiranno live nei palasport per un’anteprima del tour. Comincia anche il conto alla rovescia per il nuovo singolo che uscirà il 21 giugno, anticipando il settimo disco della band campione d’incassi. Ma i sostenitori della band dovranno attendere ancora un po': i dettagli, per il momento, restano top secret.



Date tour Modà 2019

Da domani alle ore 16.00 a sabato 8 giugno alle ore 15.00 è aperta la pre-sale per gli iscritti al fan club ufficiale. Dall’8 giugno a partire dalle ore 16.00 saranno disponibili le prevendite su TicketOne.it e da lunedì 10 giugno dalle ore 11.00 nei punti vendita abituali. Il tour è prodotto e organizzato da Friends & Partners. Radio 105 è la radio ufficiale del tour.

Di seguito le date dell’anteprima tour nei palasport:

2 dicembre all’Unipol Arena di Bologna

4 dicembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano)

7 dicembre al Brixia Forum di Brescia

8 dicembre al Pala Alpitour di Torino

11 dicembre al Mandela Forum di Firenze

14 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma

Questa sera, giovedì 6 giugno, i Modà saranno inoltre tra gli ospiti dei Seat Music Awards in onda su RaiUno, per celebrare il loro ritorno proprio su quel palco dove due anni fa avevano comunicato che si sarebbero presi una pausa.

Tutto sui Modà

I Modà sono tra le band di maggior successo in Italia, con all’attivo 6 album e decine di hit. Si formano ufficialmente nel 2002 ed esplodono, dopo una lunga gavetta, nel 2011 con l’album “Viva i romantici”, certificato Disco di Diamante. Hanno conquistato due volte il podio al Festival di Sanremo (con “Arriverà” nel 2011 e “Se si potesse non morire” nel 2013) e si sono esibiti allo Stadio di San Siro nel 2014 e nel 2016. Il loro ultimo album “Passione maledetta” è del 2015. La band è composta da Kekko Silvestre (voce, pianoforte), Diego Arrigoni (chitarra elettrica), Stefano Forcella (basso), Enrico Zapparoli (chitarra elettrica, chitarra acustica) e Claudio Dirani (batteria).