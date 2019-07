Senza pensieri, la nuova canzone di Rovazzi con J-Ax e Bertè

Non c'è estate senza tormentone. E non c'è tormentone senza Fabio Rovazzi. Dopo 'Andiamo a comandare', 'Tutto molto interessante' e 'Faccio quello che voglio', stavolta il cantante ci riprova con 'Senza pensieri', singolo in uscita mercoledì 10 luglio, interpretato insieme a Loredana Bertè e J-Ax. Il brano è in pre-save su Spotify da oggi a questo link: https://umusic.digital/fabiorovazzi.

Di che cosa parlerà il singolo? E' ancora mistero. Intanto è stata diffusa la cover del brano, dove è disegnata una piccola città posizionata in cima ad una cisterna d'acqua, tanto alta da travalicare le nuvole. L'impressione è che, ancora una volta, quello di Rovazzi sarà un inno alla leggerezza, in pieno stile estivo.

Intanto, per Rovazzi, è un momento d'oro. Oltre ai successi professionali, infatti, anche l'amore va a gonfie vele: appena un mese fa ha ufficializzato la relazione con Karen Kokeshi, YouTuber dai capelli blu, da cui è diventato ormai inseparabile.