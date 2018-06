Thegiornalisti, in radio da oggi "Felicità Puttana": testo, video, date tour

Dopo il grandissimo successo di “Questa Nostra Stupida Canzone D’Amore”– il brano apripista del loro nuovo progetto discografico, già certificato Disco di Platino, con oltre 24 milioni e mezzo di views su YouTube – esce oggi, 13 giugno 2018, “Felicità Puttana”, il nuovo singolo dei Thegiornalisti.

Felicità Puttana - testo

Il cartello di Cali è un bordello

Meglio il traffico delle vacanze

Quelle code infinite di macchine

Che si vedono al telegiornale

Mi mettono di buon umore

Come gli stabilimenti balneari

E il cielo quando è tutto azzurro

E il cielo quando è tutto azzurro

E l’aria che sa di mare

E tutti ci vogliamo nuotare

E tutti ci vogliamo nuotare

E il sole che ci fa bene

Alla pelle, agli occhi, alle ossa

E non ci fa pensare

Ti mando un vocale

Di dieci minuti

Soltanto per dirti

Quanto sono felice

Ma quanto è puttana

Questa felicità

Che dura un minuto

Ma che botta ci dà

Ma che bello sudare d’estate

Ai matrimoni, all’ufficio postale

Alla festa del santo patrono

Quando il volante non si può toccare

Mi mette di buon umore

Come il vento sotto la maglietta

E la birra che si scalda in fretta

E la birra che si scalda in fretta

E l’aria che sa di sale

E tutti ci vogliamo baciare

E tutti ci vogliamo baciare

E il sole che ci fa bene

Alla pelle, agli occhi, alle ossa

E non ci fa pensare

Ti mando un vocale

Di dieci minuti

Soltanto per dirti

Quanto sono felice

Ma quanto è puttana

Questa felicità

Che dura un minuto

Ma che botta ci dà

Ma che botta ci dà

Ma che botta ci dà

Ma che botta

Ma che botta ci dà

Destro, sinistro, ritmo, ritmo

Arriva la parte che preferisco

Il viola e l’arancio sopra le teste

Il corpo che si scioglie col bianco

Ma quanto è puttana

Questa felicità

Che dura un minuto

Ma che botta ci dà

Ma che botta ci dà

Ma che botta ci dà

Ma che botta

Ma che botta ci dà

Felicità Puttana - Video

The Giornalisti, tour autunno 2018: tutte le date

Ecco le date che, in autunno, vedranno la band impegnata in 10 palazzetti italiani:



21 ottobre 2018 - Torino @ PalaAlpitour

23 ottobre 2018 - Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

24 ottobre 2018 - Firenze @ Nelson Mandela Forum

27 ottobre 2018 - Roma @ PalaLottomatica

2 novembre 2018 - Bari @ Palaflorio

3 novembre 2018 - Napoli @ Palapartenope

8 novembre 2018 - Genova @ RDS Stadium

10 novembre 2018 - Padova @ Kioene Arena

11 novembre 2018 - Montichiari (BS) @ PalaGeorge

18 novembre 2018 - Milano @ Mediolanum Forum

Chi sono i Thegiornalisti





Tommaso Paradiso, Marco Antonio Musella e Marco Primavera, formano i THEGIORNALISTIa Roma nel 2009. Si autoproducono i primi due dischi, nati e scritti nel salotto di casa. Così, a settembre 2011 esce “Vol.1”e qualche mese più tardi pubblicano “Vecchio”.

Il cambio di rotta avviene alla fine del 2013, quando la band firma con Foolica e, l’anno successivo, fa uscire “Fuoricampo”, disco prodotto da Matteo Cantaluppi che riscuote un ottimo successo di critica e pubblico. A novembre 2014 sono impegnati nel “Fuoricampo tour”, che li vede esibire in tutta Italia registrando nuovi numeri importanti. Nel 2015 Tommaso Paradiso firma la sua prima importante collaborazione: è, infatti, coautore di “Luca Lo Stesso”, il singolo di Luca Carboni in vetta alle classifiche airplay.

Nel 2016 i THEGIORNALISTI firmano con Carosello Records per l’uscita del nuovo disco “Completamente Sold out”, certificato Disco d’Oro, conquistando grandi consensi e ricevendo diversi premi, tra cui quelli ottenuti ai Rockol Awards, al Coca Cola Onstage Awards e ai Wind Music Awards, oltre al riconoscimento di PMI come migliore rivelazione del 2016.

“Senza”- canzone che ha dato il titolo alle due date evento di maggio 2017 al Palalottomatica di Roma e al Mediolanum Forum di Milano - ha raggiunto il 1° posto della classifica Viral 50 Italia e il 5° della Viral 50 Global di Spotify. Il singolo “Pamplona”di Fabri Fibra feat. Thegiornalisti ha conquistato l’airplay radiofonico dopo pochissimi giorni e il Disco d’Oro Digitale. “Riccione”è il singolo che in meno di una settimana raggiunge il milione di views su Youtube ed entra in top 20 dell’airplay radiofonico come più alta nuova entrata della settimana. Il brano conquista anche il Triplo Disco Di Platino e diventa a pieno titolo il vero tormentone dell’estate: 1° posto dell’airplay radiofonico, 1° posto nella classifica iTunes, secondo posto nella classifica Top 50 Italia di Spotify, oltre 16 milioni di streaming, oltre 60 milioni di views su Youtube e vince il premio “Rtl 102.5 Power Hits – PMI” come singolo indipendente più suonato dalle radio nell’estate 2017.

Mercoledì 21 marzo è uscito il singolo “Questa Nostra Stupida Canzone D’Amore”, brano che anticipa l’album in uscita in autunno, prodotto da Dario Faini e mixato da Matteo Cantaluppi, già certificato Disco di Platino.