'One World: Together At Home', come vedere il mega concerto

Se 'Musica che unisce' ha commosso mezza Italia, 'One World: Together at home' - il concertone organizzato da Lady Gaga insieme a Global Citizen per sostenere l'Oms nella lotta al coronavirus - è destinato a entrare nella storia della musica e anche della tv. Oltre 100 artisti di fama internazionale si esibiranno da casa e andranno in onda sui principali canali televisivi mondiali e piattaforme streaming, tra le 20 di sabato 18 aprile e le 4 di domenica. A condurre l'evento, della durata di 2 ore, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert. Abc, Cbs, Nbc, Bbc Music, Mtv, Prime Video, Youtube, Twitter e Facebook, questi i canali coinvolti, mentre in Italia andrà in onda su Rai1 a partire dall'1.45, commentato da Ema Stokholma e Fabio Canino. Domenica alle 21 Rai Radio2 trasmetterà la replica.

Tra i cantanti Paul McCartney, Elton John, Céline Dion, Stevie Wonder, John Legend, Alanis Morisette, Alicia Keys, Jennifer Lopez, Chris Martin, Annie Lennox, Usher, Pharrell Williams, Luis Fonsi, Taylor Swift, Rita Ora e ovviamente Lady Gaga. Per l'Italia Andrea Bocelli e Zucchero, ma sono tante anche le star del mondo del cinema e della tv, tra cui Matthew McConaughey, Sarah Jessica Parker, Oprah Winfrey e tanti altri. Tutti insieme, a casa, per raccogliere fondi destinati alla lotta contro il Covid-19, che sta unendo il mondo intero. "Voglio raccontare le storie e celebrare la comunità che lavora in prima linea, il personale sanitario e i loro gesti di gentilezza" ha fatto sapere Lady Gaga ai media americani, promettendo oltre a un grande spettacolo, uno straordinario affetto per chi è in prima linea.