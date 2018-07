Ornella Vanoni non sta bene: concerto annullato

Un post condiviso da F&P GROUP srl (@fepgroupofficial) in data: Lug 28, 2018 at 6:57 PDT

Per ora la cantante non ha pubblicato nulla sui suoi profili social ufficiali, né è stato detto qualcosa si più riguardo al suo stato di salute. Ovviamente ci auguriamo che si tratti solo di un indisposizione temporanea e che presto arrivino rassicurazioni da parte della cantante.

“Siamo spiacenti nel comunicare che il concerto di Ornella Vanoni previsto per domani, domenica 29 luglio, a Zafferana non sarà realizzato a causa di una lieve indisposizione dell’artista che le impedisce di esibirsi”, si legge sul profilo Instagram ufficiale dell'organizzazione.

Ornella Vanoni ha qualche problema di salute e per questa ragione non potrà portare avanti i suoi concerti estivi. Poche ore fa è arrivata la spiecevole comunicazione da parte della F&P Group (azienda organizzatrice di concerti ed eventi) sui social network.

