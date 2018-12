Paola Turci, la confessione shock: "Sono stata molestata a 13 anni"

Non lo aveva mai raccontato pubblicamente prima d’ora: Paola Turci, ospite di Francesca Fagnani nella puntata ‘Belve' in onda venerdì 28 dicembre alle 22.45 sul canale Nove, ha rivelato per la prima volta di essere stata molestata da un uomo più grande quando aveva 13 anni.

"Avevo 13 anni, se tornassi indietro e sapessi di poter andare in un centro antiviolenza, in posto dove mi ascoltano, mi proteggono e mi difendono io ci andrei subito”, ha confidato la cantante 54enne rivelando il doloroso episodio legato a 'Fiore di giardino', brano tratto dall'album del 2005 'Tra i fuochi in mezzo al cielo' che racconta di un abuso sessuale.

Paola Turci molestata a 13 anni: il racconto

"In quel periodo facevo analisi e ho tirato fuori quello che avevo sepolto negli anni”, ha spiegato Paola Turci che ha motivato così il legame con il brano ‘Fiore di Giardino’ che narra metaforicamente di un fiore "colto" in modo "incauto", attraverso modalità simili a quelle di un “assassino".

“Quella storia mi riguarda. Io sono dell'idea che chi canta, chi scrive, scrive di se stesso e racconta quello che ha vissuto”, ha aggiunto l’artista.

Rispondendo a una domanda della giornalista che le ha chiesto se abbia rincontrato quell'uomo, Turci risponde: "Certo quella persona l'ho incontrata nel tempo, ma poi è morta perché era più grande. Non mi ha detto niente. Anche da parte di chi la commette la molestia c'è la rimozione".