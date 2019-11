Paolo Vallesi rivela: “Ho avuto il cancro poco prima di partecipare a ‘Ora o mai più’”

Prima della ‘domanda al buio’ comparsa sullo schermo dello studio televisivo di ‘Vieni da me’ Paolo Vallesi non aveva mai rivelato di avere avuto un tumore. Il cantante ha ripercorso per la prima volta il periodo più difficile della sua vita nell’intervista rilasciata a Caterina Balivo durante la puntata in onda venerdì 1° novembre, spiegando di aver tenuto nascosto la sua malattia per evitare che potesse in qualche modo influire sulla carriera, rilanciata attraverso il talent di Rai Uno ‘Ora o mai più’.

Paolo Vallesi rivela di aver avuto un cancro

“Lo racconto solo ora perché è finita e non rappresenta più un problema per la mia persona, per i miei familiari e per chi mi sta vicino”, ha affermato Paolo Vallesi: “E’ una cosa abbastanza recente, è stata quasi contemporanea al periodo della mia partecipazione a ‘Ora o mai più’, e non ne ho parlato durante la mia partecipazione perché non volevo che in qualche modo una cosa del genere avesse a che fare con il ritorno della mia carriera artistica. Mi sono rimesso in gioco con quel programma”.

Il cantante fiorentino ha poi argomentato più chiaramente la decisone: “Se il pubblico mi dava una chance di tornare a fare il cantante, volevo fosse solo per meriti artistici”, ha aggiunto, riferendo come gli autori del programma, tra i pochi messi al corrente delle sue condizioni di salute, lo abbiano tanto sostenuto. “All’inizio la presi male. Non pensi mai che queste cose possano capitare a te. Ma ora sono felice di raccontarvi una cosa che non ha più nessun peso nella mia vita e non voglio che ce l’abbia mai più”, il pensiero del cantante che della seconda edizione del talent condotto da Amadeus è stato vincitore.

Dopo l’ultima esperienza televisiva, Paolo Vallesi ha pubblicato il singolo ‘Ritrovarsi Ancora’. Nel 1991 il cantautore 55enne vinse il Festival di Sanremo nella categoria Giovani con il brano ‘Le persone inutili’, l’anno seguente si classificò al terzo posto tra i Big con 'La forza della vita’, nel 1996 gareggiò con la canzone ‘Non andare via’. E chissà se la 70esima edizione della kermesse non possa ritrovarlo ancora tra i suoi protagonisti.