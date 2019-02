Patty Pravo prende le distanze dalle voci su Mia Martini e annuncia querela

Con il ricordo di Mia Martini iniziato con un omaggio al Festival di Sanremo che ha preceduto il film di Rai Uno sulla sua vita interpretato da una magistrale Serena Rossi, sono spuntate anche le polemiche per una presunta intervista degli anni Ottanta, in cui l’indimenticabile artista avrebbe indicato in Patty Pravo e Fred Bongusto "i primi a dire che portavo jella".

Un'intervista rimbalzata più e più volte negli ultimi giorni sui social - ma dalla fonte incerta, tanto che gli utenti citano testate e anni differenti nelle centinaia di post sul tema - che dopo la messa in onda di 'Io sono Mia' è costata a Patty Pravo una valanga di insulti e pesantissime accuse.

Mia Martini, Patty Pravo querela

Davanti ad accuse così gravi Patty Pravo ha deciso di difendersi, anche attraverso la querela.

"A seguito dei messaggi dal contenuto falso e offensivo ricevuti nei giorni scorsi - si legge infatti in un comunicato affidato ai canali social dell'artista - sono costretta a pubblicare il seguente comunicato: la signora Strambelli prende le distanze, ora come allora, dalle affermazioni attribuitele circa la signora Mia Martini e, qualora si dovesse insistere in tali comportamenti, provvederà a sporgere denuncia-querela per diffamazione a mezzo stampa ed internet a tutela della propria reputazione".