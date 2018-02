Ultimo Tour di Paul Simon che annuncia il ritiro dalle scene

Paul Simon, preziosa metà di Simon & Garfunkel, ha annunciato il suo tour d’addio che segue quello di Elton John, altro grande della musica internazionale che ha deciso di abbandonare le scene dei live.

“Mi sono chiesto spesso – ha scritto Paul, 76 anni, in una lettera ai suoi fan in cui ha annunciato il suo ritiro dalle scene – cosa avrei provato il giorno in cui avessi deciso di considerare giunta alla sua fine naturale la mia carriera musicale. Ora lo so: mi sentirei un po’ destabilizzato, un po’ elettrizzato e un po’ sollevato”.

La lontananza dalla famiglia, “un pedaggio che mi toglie il piacere di andare in giro” tra le ragioni di questo abbandono delle scene annunciato all’età di 76 anni.

L'ultimo tour di Paul Simon

L’ultimo tour partirà da Vancouver il 16 maggio e si chiuderà ad Hyde Park, a Londra, dove si esibì col vecchio amico Art Garfunkel quindici anni fa.