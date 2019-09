Ecco perché Fedez è sparito dai social: parla Chiara Ferragni

Certe assenze dai social pesano più di altre. E' il caso di Fedez, solitamente abituato a condividere su Instagram momenti di lavoro e di vita privata, che è sparito dagli schermi da qualche giorno. Il motivo? Lo rivela Chiara Ferragni, influencer di moda e moglie del rapper, che spiega come il marito sia attualmente impegnato in progetti professionali che lo tengono lontano da casa.

Era stato lo stesso Fedez qualche giorno fa ad annunciare che si sarebbe preso una pausa dal mondo virtuale, senza però specificarne la ragione. E così si sono diffusi i rumors di una presunta partecipazione al reality show inglese 'Celebrity Haunted' insieme all'amico Luis Sal. Al momento la conferma non è ancora arrivata, ma la sparizione dai social sembra confermarla indirettamente. E a rincarare l'ipotesi ci pensa oggi Chiara. "Mi manca il mio sexy Fede - scrive a corredo di uno scatto di coppia - E' stato via una settimana per lavoro e probabilmente mancherà ancora un'altra settimana". Tutto lascia dunque pensare che le registrazioni andrano avanti ancora qualche giorno e solo allora il cantante potrà riabbracciare la sua Chiara e il figlio Leone.