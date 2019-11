Perché Myss Keta indossa la mascherina (e quale sarebbe il suo vero volto)

E' una delle cantanti più misteriose del momento. L'inafferabile Myss Keta, di cui ignoriamo il vero nome, l'età e i connotati, si mostra in pubblico sempre coperta in viso da una mascherina che ne cela il volto. Ma perché tanto mistero? Keta lo ha spiegato durante l'ultima intervista rilasciata a 'L'Assedio' condotto da Daria Bignardi, dichiarando come l'anonimato abbia a che fare con la libertà. Intanto, sui social, comincia a circolare una strana foto che rivelerebbe per la prima volta la sua faccia.

Perché Myss Keta indossa una maschera

"L’anonimato rende liberi, datemi una maschera e vi dirò la verità, è vero - ha spiegato Myss Keta alla giornalista Daria Bignardi - I pagliacci, i giullari di corte.. Erano gli unici che potevano dire la verità, erano gli unici a cui era permesso. Erano gli unici a cui veniva dato voce per le critiche. Io credo che la maschera di Myss Keta sia in parte legata a questa possibilità. Poi io andando avanti con il tempo ho ragionato moltissimo e mi sento vicinissima alla maschera del teatro greco. Ora penso che chiunque si metta mascherina e occhiali possa essere Myss Keta".

La foto di Myss Keta

Ma per quanto tempo ancora Keta riuscurà a mantenere ignoto il suo volte? Acclamatissima col suo ultimo brano 'Le ragazze di Porta Venezia', realizzato in collaborazione con Elodie ed altre artiste, il suo volto sarebbe stato mostrato per la prima volta dall'agenzia di stampa Dire, che immortala una giovane ragazza in metropolitana. I capelli, la forma del viso e quella del corpo sembrano calzare a pennello a Myss. Ma sarà davvero lei? Il 'giallo' continua.