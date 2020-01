Pino Daniele, il messaggio della figlia Sara a 5 anni dalla scomparsa

Una vecchia foto in bianco e nero che ritrae Pino Daniele mentre suona la sua chitarra. Accanto al mito della musica italiana sua figlia Sara ancora bimba. Ed è stata lei a pubblicare quello scatto pieno di amore per ricordare suo papà a 5 anni dall'improvvisa scomparsa che sconvolse l'Italia intera. Assieme alla foto una dedica: "Ti penso tutti i giorni, ma oggi un po’ di più. Il dolore piano piano si sta trasformando in forza, con la consapevolezza che ogni giorno che passa assomiglio sempre di più a te".

L'indimenticabile Pino Daniele e l'affetto dei suoi fan

A distanza di 5 anni il ricordo del cantautore napoletano è ancora vivo e lo resterà per sempre nel cuore degli italiani che lo hanno amato così come indimenticabili resteranno le sue canzoni. Lo dimostrano i tanti messaggi che non hanno tardato a comparire sotto le parole di Sara. "Lo amavo, tuo padre è la sua musica!" ha scritto il famoso coreografo e ballerino Steve La Chance. "Pino sempre nel mio cuore" commenta una fan e così altri centinaia di follower.