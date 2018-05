Pino Daniele, spunta un inedito: in radio “Resta quel che resta”

“Quando qualcuno se ne va resta l’amore intorno”. Si apre con queste parole l’emozionante nuovo brano inedito di Pino Daniele, “Resta quel che resta”, composto e inciso da Pino oltre 9 anni fa e ritrovato solo adesso, a tre anni e mezzo dalla scomparsa del cantautore napoletano, proprio adesso che ogni singolo verso assume per tutti un significato ancora più profondo.

Per la prima volta, tutti hanno potuto ascoltare l’inedito trasmesso in contemporanea dai 9 grandi network radiofonici italiani, Rtl 102.5, Radio Italia, Radio Kiss Kiss, Radio2, Rds, Radio Deejay, Radio Capital, Radio Monte Carlo E Radio Zeta, già eccezionalmente insieme per sostenere “Pino è”, il più grande tributo live della musica italiana a Pino Daniele, il 7 giugno allo Stadio San Paolo di Napoli. Da oggi, lunedì 14 maggio, il brano sarà in rotazione radiofonica sui 9 network e da venerdì 18 maggio in tutte le radio. Sempre da venerdì sarà disponibile in digitale e su tutte le piattaforme streaming.

Tutti i ricavati dalla vendita del brano e gli introiti netti legati a “PINO È” saranno devoluti ai progetti benefici della Pino Daniele Trust Onlus, gemellata all’Associazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma – OPEN Onlus e della Pino Daniele Forever Onlus gemellata con Save the Children.