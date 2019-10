Povia in ospedale: “Sarò operato per una cosa che nel tempo si è aggravata”

E’ stato lo stesso Giuseppe Povia ad annunciare ai follower di dover risolvere in queste ore un problema di salute: con una foto in cui si è mostrato sorridente in un letto d’ospedale e una sua canzone in sottofondo, il cantante 46enne ha spiegato di doversi sottoporre a un’operazione a causa di ciò che ha definito “una cosa che nel tempo si è aggravata”. Nessuna ulteriore specificazione in merito alle cause dell’intervento da parte del vincitore del Festival del Sanremo 2006 che comunque ha ammesso una certa paura come pure la consapevolezza di essere nelle mani di un personale sanitario esperto.

Povia in ospedale: l’annuncio su Instagram

“Sono in ospedale…pronto per essere operato domattina per una cosa che nel tempo si è aggravata”, ha scritto Povia su Instagram a corredo dell’immagine che lo mostra poco prima dell’intervento che dovrebbe tenersi in queste ore: “Ho paura ma sono in buone mani, qui c’è un team fantastico. Al risveglio vi leggerò. Tornerò quando starò meglio e spero col cuore che arriveranno buone notizie”. Tanti i messaggi d’affetto per il cantante 46enne milanese da parte dei fan, unanimi nell’augurargli una pronta guarigione e impazienti di ritrovarlo presto più forte di prima.