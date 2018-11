"Prima di ogni cosa" di Fedez: testo, significato, video e come ascoltarla

Esce oggi, venerdì 2 novembre - in radio, nei digital store e piattaforme streaming - “Prima di ogni cosa”, il nuovo attesissimo singolo di Fedez, già primo nella classifica ITunes e su Apple Music. È online il videoclip ufficiale, diretto da Darren Craig, noto per aver firmato i video di Shakira, Rihanna, Justin Timberlake, Afrojack e molti altri.

Prima di ogni cosa - Videoclip

Il videoclip di “Prima di ogni cosa” cattura alcuni istanti più intimi della vita famigliare di Fedez, che osserva da lontano la sua quotidianità lontano dai riflettori, circondato dall’amore e dall’affetto del figlio Leone e della moglie Chiara Ferragni. Questo il link per ascoltare la canzone --- > http://c.ityne.ws/1r5

Prima di ogni cosa - Significato

Con “Prima di ogni cosa” Federico esprime tutto il suo amore per il piccolo Leone che crescendo e vivendo le prime esperienze della vita, gli insegna a essere padre per la prima volta e a rinunciare al lato più disincantato che lo ha caratterizzato negli anni precedenti. Leone apre quindi la porta a una nuova vita a Federico che si impegna a esserci sempre al suo fianco e a prendersi cura di lui, prima di qualsiasi altra cosa. Il brano è prodotto da Michele Canova.

Prima di ogni cosa - Testo

Cerca un po’ di te

nei testi di De Andrè

ci saranno lividi di cui andare fiero

altri meno

Ma la verità, uguali a metà, sono solo un bambino

che chiamerai papà

Perché in testa c’ho la nausea

Perché non sono mai a casa

Il cuore consumato come delle vecchie Vans

E tutti gli schiaffi presi in piazza

E l’inchiostro sulle braccia

Tutto ora combacia

Tua madre che mi bacia

Il primo bacio, il primo giorno a scuola,

il primo giorno in prova,

il primo amore, il primo errore, il primo sole che ti scotta

Ed è la prima volta anche per me

che vedo te

Prima di ogni cosa

Prima di ogni cosa

E ho preso appunti per tutte le volte che ho sbagliato

Ho un manuale di istruzioni dove di istruzioni è scritto attaccato

E tu sei il primo posto in questa vita che mi sembra nuova

Prima di ogni cosa

Prima di ogni cosa

Un cinico spietato che non si è mai adattato

che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato

Poi sei arrivato tu

Tutto si è fermato

Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato

Perché in testa c’ho la nausea

Perché non sono mai a casa

Il cuore consumato come delle vecchie Vans

E tutti gli schiaffi presi in piazza

E l’inchiostro sulle braccia

Tutto ora combacia

Tua madre che mi bacia

Il primo bacio, il primo giorno a scuola,

il primo giorno in prova,

il primo amore, il primo errore, il primo sole che ti scotta

Ed è anche la prima volta per me

che vedo te

Prima di ogni cosa

Prima di ogni cosa

E ho preso appunti per tutte le volte che ho sbagliato

Ho un manuale di istruzioni dove di istruzioni è scritto attaccato

E tu sei il primo posto in questa vita che mi sembra nuova

Prima di ogni cosa

Prima di ogni cosa

Prima di ogni cosa

Prima di ogni cosa

Tour

Il brano anticipa il nuovo attesissimo progetto discografico a cui il cantante sta lavorando, e arriva dopo l’annuncio del tour, organizzato da Vivo Concerti e Newtopia, che lo vedrà esibirsi nelle principali città italiane a partire da marzo 2019.

Qui tutte le date. Ecco il Calendario:

Venerdì 15 Marzo 2019 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Sabato 16 Marzo 2019 || Torino @ Pala Alpitour

Giovedì 21 Marzo 2019 || Bologna @ Unipol Arena

Sabato 23 Marzo 2019 || Montichiari (BS) @PalaGeorge

Giovedì 28 Marzo 2019 || Ancona @ PalaRossini

Sabato 30 Marzo 2019 || Eboli @ PalaSele

Martedì 2 Aprile 2019 || Acireale @ Pal’Art Hotel

Venerdì 5 Aprile 2019 || Roma @ PalaLottomatica

Lunedì 8 Aprile 2019 || Milano @ Mediolanum Forum

Sabato 13 Aprile 2019 || Padova @ Kioene Arena

Domenica 14 Aprile 2019 || Conegliano @ Zoppas Arena