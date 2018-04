Primo maggio 2018, Roma e non solo: tutti i concerti da non perdere

Il Primo Maggio 2018 è la data ideale per trascorrere una giornata all’insegna dello svago all’aria aperta e salutare la bella stagione lontano da impegni e doveri.

Complice anche il ponte che per i fortunati fruitori della libertà di lunedì 30 aprile allunga le ore di sollievo, gli eventi organizzati per il Primo Maggio 2018 in tutta Italia sono tanti e diversi, per cui non resta altro se non decidere cosa fare e dove andare in occasione della Festa dei lavoratori.

A partire dal tradizionale Concertone del Primo Maggio che si tiene a Roma, in piazza San Giovanni, passando per gli eventi musicali organizzati in altre città italiane, di seguito una rassegna delle location che si prestano ad accogliere quanti vogliano passare il Primo Maggio 2018 in modo diverso e divertente.

Primo Maggio 2018, a Roma il Concertone in piazza San Giovanni

Come da tradizione, il Primo Maggio a Roma si identifica con il Concertone in piazza San Giovanni che radina migliaia di persone attorno al palco passerella di cantanti, attori e personaggi del mondo dello spettacolo.

Il concerto, promosso come sempre da Cgil, Cisl e Uil, sarà trasmesso dalle ore 15 in diretta tv su Rai 3 e su Radio2, che racconterà anche il backstage del Concertone non solo in radio, ma anche in streaming su RaiPlay Radio, in diretta video sulla pagina Facebook di Radio2, sul canale YouTube della Rai e con contenuti speciali sui suoi canali Instragram e Twitter.

Condotto da Ambra Angiolini e Lodo Guenzi, tra gli artisti presenti Max Gazzè, Mirkoeilcane, reduce dal grande successo a Sanremo, Carmen Consoli, Stato Sociale, Fatboy Slim, Francesca Michielin, Ultimo, Cosmo, Gemitaiz, Canova, Nitro, Calibro 35, The Zen Circus, Achille Lauro E Boss Doms, Gazzelle, Sfera Ebbasta, Dardust feat. Joan Thiele, Frah Quintale, Wrongonyou, Maria Antonietta, Galeffi, Willie Peyote e John De Leo.

Primo Maggio 2018, il Concerto a Taranto

Negli anni il concerto del Primo Maggio di Taranto è arrivato a raggiungere la stessa fama e importanza di quello di Roma. Quest’anno gli organizzatori capitanati dall’attore Michele Riondino, da Roy Paci e da Antonio Diodato, hanno convocato una lista importante di artisti pronti ad esibirsi presso il Parco delle Mura Greche di Taranto. Il via al concerto è fissato per le 14. Gli artisti che si esibiranno sono: Brunori Sas, Noemi, Emma Marrone, Levante, Irene Grandi, Ghemon, Piotta, Frenetik & Orang3, Colapesce, Meganoidi, Modena City Ramblers, Fido Guido, Teresa De Sio, Coma_Cose, Mezzosangue, Bud Spencer Blues Explosion, Luca De Gennaro, Lacuna Coil, Mama Marjas, Francesco Di Bella, Terraross, Med Free Orchestra.

Primo Maggio 2018, il Concerto a Napoli in forse

Mentre l’anno scorso Napoli aveva ospitato il Concerto del Primo Maggio 2018 che avrebbe dovuto svolgersi a Taranto, quest’anno ancora nulla si sa sull’evento.

Primo Maggio 2018, gli eventi a Bologna

Bologna, per il Primo Maggio 2018, ospita diversi eventi che vanno dalle mostre alle sagre passando ai vari mercatini. Ce n’è per tutti i gusti, non cresta che decidere.

Primo Maggio 2018, gli eventi a Milano

I milanesi e i turisti che decideranno di restare in città per il Primo Maggio 2018 hanno solo da decidere come impiegare la giornata di svago tra mostre, concerti e ville da visitare.