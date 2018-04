Nessun responsabile per la morte di Prince

L'indagine sulla morte di Prince avvenuta il 21 aprile di due anni fa si chiude senza responsabili. Si trattò di overdose accidentale.

Per Mark Metz, procuratore della contea di Carver, in Minnesota, non esistono prove per determinare chi procurò all'artista i farmaci contraffatti contenenti il fentanyl, oppioide molto più potente della morfina, ma etichettati come Vicodin.

Price era noto per bere raramente alcol, seguire una dieta vegana e allontanare quei musicisti che facevano uso di droghe. "La conclusione dell'indagine è semplicemente che non abbiamo prove sufficienti per accusare nessuno di un reato legato alla morte di Prince" ha detto Metz.

Dalle indagini emerge che Prince aveva flaconi di medicinali contrassegnati come normali antidolorifici, ma in realtà stava assumendo un altro tipo di farmaco. Azioni ce ne saranno state "ma finora si tratta solo di sospetti e insinuazioni".