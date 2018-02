Proposta di matrimonio al concerto, Jovanotti si ferma e fa gli auguri alla coppia

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

La proposta di nozze è sempre indimenticabile, ma nel caso di Vincenzo e Giorgia lo è ancora di più, visto che ha ricevuto addirittura la ‘benedizione’ Jovanotti, il cantante preferito dalla coppia.

Come racconta CasertaNews, il 37enne di Capua, in provincia di Caserta, convolerà a nozze con la sua fidanzata Georgia, 31enne di Pignataro Maggiore, che ha accettato la sua proposta di matrimonio in mezzo a migliaia di persone riunite al Forum di Assago, durante il concerto di Jovanotti dello scorso 18 febbraio.

La scena è stata registrata in un video che mostra il cantante fermarsi per fare gli auguri alla coppia, tra gli applausi del pubblico. Una storia d’amore in cui anche il cantante ha avuto un ruolo, come spiega Vincenzo: “Siamo entrambi appassionato di Jovanotti, anche se io di più. Una delle prima canzoni che ho dedicato a Georgia è sua, ‘Ragazza magica’. Ma non mi aspettavo che Jovanotti si fermasse, che la gente applaudisse”.