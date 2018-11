Torna 'Radio Italia Live', anticipazioni: Gue Pequeno e tutti i protagonisti della stagione

Dal 13 Novembre torna 'Radio Italia Live', la trasmissione dedicata alla musica italiana e ai suoi protagonisti prodotta e realizzata da Radio Italia. Il programma sarà in onda il martedì su Radio Italia, Radio Italia Tv e in streaming sul sito radioitalia.it. Promozione e la copertura delle puntate anche sui social ufficiali di Radio Italia: Facebook, Twitter e Instagram con l’hashtag #radioitalialive. I live andranno in onda da Dicembre in prima serata anche su REAL TIME (canale 31 del digitale terrestre free).

Radio Italia Live - I protagonisti

Tra i primi protagonisti confermati di questa stagione: GUE’ PEQUENO (puntata in onda il 13 Novembre), LUCA CARBONI (puntata in onda il 20 Novembre), BENJI & FEDE (puntata in onda il 27 Novembre), TIROMANCINO (puntata in onda il 4 Dicembre), THEGIORNALISTI (puntata in onda l’11 Dicembre), LOREDANA BERTE’ (puntata in onda il 18 Dicembre), ELISA (puntata in onda a Gennaio).

Radio Italia Live - Conduttori

Confermata alla conduzione dell’affermato music-talk la speaker di Radio Italia Manola Moslehi che condividerà momenti esclusivi con l’artista, in viaggio verso lo studio e lo condurrà tra il pubblico per un’intervista prima dell’esibizione live. Manola sarà affiancata dalla speaker di Radio Italia Daniela Cappelletti che avrà il compito di stupire l'artista con simpatiche sorprese. Confermata anche art direction di Sergio Pappalettera.

Alessandro Volanti, Direttore Generale Marketing e Commerciale Radio Italia: “Radio Italia Live, il nostro programma di punta, torna con alcuni dei più grandi nomi della musica italiana e con una conduzione tutta al femminile. Il format mantiene il focus sulla musica e sull’esibizione live degli artisti e offre al pubblico momenti esclusivi con i protagonisti. Grazie al legame con Discovery Italia, è confermata la messa in onda di alcuni dei live anche su Real Time: siamo contentissimi di rafforzare il legame con questo canale con il quale lavoriamo costantemente. Siamo felici di ritrovare anche in questa stagione il nostro ormai consolidato partner VERTI ASSICURAZIONI, titolare del naming degli studi in cui registriamo ogni puntata: il “VERTI MUSIC PLACE”. Un ringraziamento, infine, all’amico Sergio Pappalettera, visual art director dei nostri programmi e allo Studio ProDesign”.

Gesualdo Vercio, Programming Senior Director di Real Time: “Anche quest’anno Real Time sarà al fianco di Radio Italia, rafforzando un ecosistema ormai consolidato che mette insieme tv, web, radio e territorio. Aumenta esponenzialmente così il numero di persone raggiunte grazie al linguaggio universale della musica. Tutto questo mettendo insieme la passione per Real Time e Radio Italia, con la passione per la musica italiana e i suoi grandi artisti”.

'Radio Italia Live' è registrato nel “VERTI MUSIC PLACE”. RADIO ITALIA LIVE suona con VERTI ASSICURAZIONI

Partner ufficialI: Gruppo Ospedaliero San Donato. Fornitore ufficiale: Bortolin Angelo Spumanti. Fornitore ufficiale: Ristorante Terraferma.