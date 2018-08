457 chitarre per "Highway to Hell" degli AC/DC: è record a Sidney

Un record davvero particolare è stato realizzato a Sydney da 457 appassionati di musica che, muniti di chitarra elettrica e amplificatore, hanno eseguito all’unisono “Highway to Hell”, il celebre brano degli AC/DC pubblicato nell’omonimo album del 1979 ed estratto successivamente come singolo.

La particolare performance è avvenuta nel corso del “Sydney Guitar Festival” con l’obiettivo di superare il precedente primato del maggior numero di musicisti riuniti per suonare con le sole chitarre elettriche attualmente detenuto dai 368 che a gennaio del 2013, in India, suonarono “Knocking on Heaven’s Door” nella versione portata al successo dai Guns N’ Roses.