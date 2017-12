Lutto per Rihanna: il cugino è stato ucciso in una sparatoria

Sull’omicidio sta indagando la polizia. Per ora non sono state rese note le possibili ipotesi sul movente.

A dare la notizia è stata proprio la cantante attraverso il suo account Instagram: “RIP Cugino… non posso credere che solo la scorsa notte ti ho tenuto tra le braccia!Non avrei mai pensato che sarebbe stata l’ultima volta che avrei sentito il calore del tuo corpo! Ti amerò per sempre ” ha scritto la star in calce alla foto che la ritrae con il ragazzo con cui aveva appena trascorso la festività.

