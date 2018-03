Riki, da Amici all’Argentina: arriva il nuovo singolo “Serás Mia”

Continua la marcia di Riki. Dopo il successo in Italia del singolo "Sei Mia" - già disco d’oro, sul podio di Itunes per diverse settimane, con più 19 milioni di views su Youtube - il giovane cantautore nato ad "Amici" fa il grande salto in Sudamerica con l’arrivo sul mercato argentino del brano “Serás Mia", a partire da oggi.

“Serás Mia" è stato tradotto in spagnolo da José Luis “Pepe” Pagán, vincitore di 2 Grammy Award con il disco “Amar sin mentiras” di Marc Anthony, e dà inizio al percorso latino di Riccardo Marcuzzo (questo il vero nome). A conferma del momento d’oro vissuto, infatti, per Riki parte ufficialmente anche una grande collaborazione con i CNCO, il gruppo sudamericano più forte del momento, con cui, già da oggi, è in sala registrazione a Miami, per la realizzazione di un nuovo singolo per l’estate che si preannuncia mucho caliente.

Un'ascesa importante, insomma, quella del giovane milanese, che a soli nove mesi dal suo esordio, ha al suo attivo ben 5 dischi di platino: 3 per l’EP “Perdo le parole”, 1 per il singolo “Perdo le Parole” e 1 per il cd “Mania.

Il prossimo 30 marzo, invece, uscirà la nuova versione del singolo “Tremo” .