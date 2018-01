Riki sfila per Dolce & Gabbana alla 'Milano Fashion Week Uomo'

Periodo d’oro per Riki, alias Riccardo Marcuzzo, che dopo essere arrivato secondo alla finale di “Amici 16” ha intrapreso un percorso tutto in ascesa nel mondo della musica.

Artista con l’album più venduto di tutto il 2017 (dal titolo “Mania”), che ha superato persino i pluripremiati J.AX e Fedez con il loro “Comunisti col Rolex”, il giovane cantautore continua a macinare successi e a dimostrarsi sempre più poliedrico. Autore dei suoi brani, ideatore e disegnatore della sua linea di profumi, oggi Riki è anche modello.

Dopo l’esperienza come testimonial per "Converse", l’ex allievo di “Amici” ha compiuto un nuovo salto in avanti, salendo sulla passerella della Milano Fashion Week e sfilando per il marchio "Dolce & Gabbana".

Un nuovo importante traguardo per il cantante idolatrato dalle ragazze, che sembra ormai inarrestabile e pronto ad ammaliare chiunque incroci il suo sguardo.