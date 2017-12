Ringo Starr sarà presto nominato “Sir”

Ringo Starr, al secolo Richard Starkey, 77 anni, anteporrà al nome il titolo di ‘Sir’: è quanto rivela The Sun che parla di una lettera arrivata al batterista direttamente da Buckingham Palace. Il titolo sarà concesso direttamente dalla Regina Elisabetta II.

Il musicista è il secondo componente dei Beatles a ricevere il titolo che nel 1997 spettò a Paul McCartney.

Ringo Starr dovrebbe dunque figurare nella honours list di Capodanno, ovvero nell’elenco di cittadini britannici e del Commonwealth che si sono distinti, meritando il conferimento di un titolo o di una decorazione da parte del sovrano.

"La notizia è stata un fulmine a ciel sereno", avrebbe commentato al Sun un amico di famiglia. Starr sarà onorato per il suo impegno in favore di iniziative di beneficenza per l’Aids, gli abusi sui bambini, i diritti umani, la lotta alla povertà nel mondo e nel sostegno alle arti.