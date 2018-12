Show privato per i dipendenti Luxottica: c’è Robbie Williams sul palco

Grande festa per i dipendenti della Luxottica degli stabilimenti di Agordo, Sedico e Cencenighe. La multinazionale dell’occhialeria ha regalato ai propri 5mila lavoratori una speciale festa natalizia al Palaluxottica di Agordo (Belluno): cena preparata dallo chef stellato Davide Oldani e poi concerto con il cantante Robbie Williams.

Come riportano le testate locali, Williams si è esibito in una selezione dei suoi successi tra cui “Angel”, “Somethin’ stupid”, “Feel”, “She’s the one”, “Come Undone”.

🆕 Check out the first photos of #RobbieWilliams performance at #Luxottica's exclusive corporate #Christmas party in #Agordo (Italy).



