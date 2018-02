Robbie Williams: "Una malattia nella testa vuole uccidermi"

Archiviati i problemi con alcol e droghe che lo hanno afflitto per anni in passato, da qualche tempo Robbie Williams lotta con la sua salute mentale. Il cantante ne parla senza filtri in un'intervista al The Sun: "Sono sempre incline a sabotare tutto. Ho una malattia che vuole uccidermi ed è nella mia testa, per questo motivo sono costretto a tenere sempre la guardia alta".

Il cantante, sposato da 8 anni con Ayda Field e papà di due figli, rivela di non poter mai restare da solo. Ci sono momenti in cui sembra andare meglio, poi di nuovo il tracollo: "A volte mi travolge a volte invece è uno strumento del quale ho bisogno per salire su un palco. A volte vivo nella meraviglia ed è stupendo, ma nella maggior parte dei casi sono semplicemente umano, un essere umano che prova a fare i conti con quella cosa che sta tra le sue orecchie".

E' difficile per Robbie Williams, ma vuole uscirne con tutte le sue forze: "Una volta che sei sul pianeta da 44 anni - spiega - ti rendi conto che anche se hai tutto quello che ho non sei invincibile. Quindi d'ora in poi mi prenderò cura di me molto più attentamente".